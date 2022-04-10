Общество

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за покупку алкоголя детям

Госдума в мае рассмотрит законопроект о внесении изменения в статью 6.10 КоАП РФ, которым предлагается установить новое наказание для граждан за покупку для несовершеннолетних алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также потенциально опасных психотропных или одурманивающих веществ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на собственные источники, информацию подтвердили в аппарате Госдумы и ряде комитетов.

«Детский алкоголизм — глобальная проблема, многоуровневая. Решать ее надо в комплексе. По некоторым данным, в России за год потребление алкоголя на одного человека увеличилось на 5 л. Алкоголизм молодеет. Кто из нас не видел стайки подростков, сидящих где-нибудь на лавочке с бутылками пива и сигаретами. Кто же это остановит, если у нас не предусмотрена ответственность за покупку спиртного детям», — заявил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В связи с этим вполне логично принять законопроект и заполнить существующий пробел в законодательстве, отметил он. При этом Выборный убежден, что размер штрафа нужно увеличить до 5-10 тыс. рублей.