Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за покупку алкоголя детям

Госдума в мае рассмотрит законопроект о внесении изменения в статью 6.10 КоАП РФ, которым предлагается установить новое наказание для граждан за покупку для несовершеннолетних алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также потенциально опасных психотропных или одурманивающих веществ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на собственные источники, информацию подтвердили в аппарате Госдумы и ряде комитетов.
В связи с этим вполне логично принять законопроект и заполнить существующий пробел в законодательстве, отметил он. При этом Выборный убежден, что размер штрафа нужно увеличить до 5-10 тыс. рублей.