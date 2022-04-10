Общество

До 13 градусов тепла прогнозируют синоптики на Северо-Западе

На Северо-Западе России большую часть недели маловероятны существенные осадки, и днем будет умеренно тепло – до +8…+13 градусов, сообщает метеоцентр «Фобос».

«И лишь в пятницу облачность уплотнится, пойдут дожди, на севере - переходящие в снег, и сразу станет на 3-4 градуса прохладнее», - отметили синоптики.

Ранее со ссылкой на Псковский гидрометцентр сообщалось, что днем 11 апреля в Псковской области столбик термометра покажет от +6 до +11 градусов. Прогнозируется ветер юго-западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.