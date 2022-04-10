Общество

Качество итальянского десерта проверили на границе в Псковской области

Качество почти 2 тонн итальянского мороженого проверили на границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Партия десерта, произведенного в Италии, перевозилась автомобильным транспортом в адрес юридического лица из Санкт-Петербурга. Государственный инспектор ведомства убедился в полном соответствии мороженого ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза.

После успешного прохождения контрольно-надзорных мероприятий 1,9 тонны мороженого направили в адрес грузополучателя.