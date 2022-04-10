Общество

Воспитанники псковской деревни-SOS встретились с узницей фашистского концлагеря

Воспитанники псковской деревни-SOS и следователи встретились с узницей фашистского концлагеря. Мероприятие прошло в преддверии 77-ой годовщины Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Встреча с с бывшей узницей концлагеря, почетным гражданином города Пскова Раисой Кузиной состоялась в одном из семейных домов детской деревни. За чаепитием ребята узнали о судьбе простой псковички, которая ребенком прошла фашистский концлагерь.

«Следователи и ребята единогласно отметили важность таких встреч, а также уникальную возможность живого общения со свидетелями тех времен. В завершение общения ребята договорились о встрече с Раисой Петровной в музее памяти несовершеннолетних узников концлагерей», - отметили в пресс-службе СУ СК России.