Общество

Вакансия фотографа с зарплатой до 70 тысяч рублей открыта в Пскове

Фотографа для съемки детей в образовательных учреждениях ищут в Пскове и предлагают зарплату до 70 тысяч рублей на руки, сообщает онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru.

В задачи фотографа войдет проведение фото- и видеосъемок детей по техническому заданию на закрепленной территории, сортировка материала, его своевременная отправка, а также ведение отчетности. Среди требований можно выделить опыт работы в режиме «Manual» и со студийным светом, наличие собственной техники, а именно зеркального фотоаппарата, готовность к поездкам и работе с детьми.

Компания предлагает стабильный доход, зависящий от качества выполненных работ, бесплатное обучение для сотрудников, компенсацию расходов (топливо, проживание в гостинице). В случае отсутствия всего перечня необходимого для съемки оборудования, оно предоставляется на условиях выкупа в рассрочку (до 12 месяцев).

Компания обещает удобный формат работы, современный подход и достойное вознаграждение.