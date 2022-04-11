Общество

Память малолетних узников фашистских концлагерей почтили в Пскове

Память малолетних узников фашистских концлагерей почтили в Пскове 11 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

В Сквере павших борцов собрались бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, представители администрации города, Псковской городской Думы, общественных организаций, школьники и воспитанники центра «Патриот».

Заупокойную литию в память обо всех узниках, замученных фашистами, отслужил клирик храма святого князя Александра Невского Александр Короплясов.



В Пскове проживают около 1 800 бывших малолетних узников. На территории Псковской области действовало около 20 фабрик смерти, одним из самых больших был концлагерь «Шталаг» на улице Юбилейной, где погибли 75 тысяч военнопленных и мирных жителей. Всего в регионе в годы Великой Отечественной войны погибли более 300 тысяч человек.