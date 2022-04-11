Общество

«Единая Россия» внесла законопроект о льготах на поступление в колледжи и техникумы

«Единая Россия» внесла законопроект о льготах на поступление в колледжи и техникумы. Об этом сообщает телеграм-канал партии.

Право на льготное зачисление получат 13 социально-незащищенных категорий, в том числе дети-сироты, дети-инвалиды, дети военнослужащих, погибших при выполнении долга. Преимущественное зачисление будет действовать при успешном прохождении вступительных экзаменов и при прочих равных условиях.

Льгота при поступлении будет способствовать соцподдержке уязвимых категорий граждан и увеличит возможности для их дальнейшего трудоустройства.

Как отмечают авторы законопроекта, число школьников, которые продолжают обучение в организациях среднего профессионального образования после 9 класса, стабильно растет. Всего в России его получают около 3,5 миллионов человек.