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Скончалась врач Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева

Скончалась врач-трансфузиолог Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото: Великолукская межрайонная больница

«Коллектив ГБУЗ "Великолукская межрайонная больница" опечален известием о скоропостижном уходе из жизни Натальи Владимировны Шершневой», - говорится в сообщении.

Наталья Шершнева работала в Великолукской межрайонной больнице с 1991 года. За время работы она зарекомендовала себя грамотным специалистом и отзывчивым человеком, отметили ее коллеги.

«Наталья Владимировна была замечательным, светлым человеком, другом, дочерью. Коллеги с теплотой вспоминают о работе с Натальей Владимировной. Помним, чтим, скорбим!» - добавили в больнице.