Скончалась врач Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева

Скончалась врач-трансфузиолог Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.
Фото: Великолукская межрайонная больница
Наталья Шершнева работала в Великолукской межрайонной больнице с 1991 года. За время работы она зарекомендовала себя грамотным специалистом и отзывчивым человеком, отметили ее коллеги.
«Наталья Владимировна была замечательным, светлым человеком, другом, дочерью. Коллеги с теплотой вспоминают о работе с Натальей Владимировной. Помним, чтим, скорбим!» - добавили в больнице.