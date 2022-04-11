Общество

Всемирный день космонавтики и авиации отмечается 12 апреля

Всемирный день космонавтики и авиации отмечается 12 апреля. Он стал памятной датой, посвященной первому полету человека в космос.

Фото: Петр Митрофанов

Как праздник день космонавтики установил указ президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус он получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

Напомним, 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

Как известно, прежде чем в космический корабль сел человек, в августе 1960 года в полет отправились собаки Белка и Стрелка. Кроме того, первый в истории космонавтики международный полет состоялся летом 1975 года — первопроходчиками были советский корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон».