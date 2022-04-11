Общество

Арест «Мерседеса» побудил жителя Дедовичского района вернуть долг экс-супруге

Псковские судебные приставы помогли женщине после бракоразводного процесса и раздела нажитого имущества в судебном порядке получить с бывшего супруга 1 миллион рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Так, в отделении судебных приставов находится исполнительное производство в отношении жителя Дедовичского района, который должен своей экс-супруге по решению суда чуть более 1 миллиона рублей. Судебный пристав выехал по адресу должника, чтобы арестовать его автомобиль. Должник не захотел отдавать «Мерседес-Бенц Спринтер», который он использует для работы.

Мужчина сразу согласился погасить задолженность и отправился в отделение судебных приставов. Деньги были переданы в присутствии понятых под расписку его бывшей супруге. Несмотря на это, мужчина остался должен еще 63 тысячи рублей, которые обещал погасить в ближайшее время.