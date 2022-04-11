Общество

За неделю почти 80 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима

78 человек в Псковской области получили штрафы за нарушение масочного режима в период с 4 по 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

«Cудами Псковской области за период с 4 по 10 апреля 2022 года рассмотрено 104 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима)), из них 78 правонарушителям назначены штрафы от 1000 рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, за указанный период в области вынесли 22 предупреждения, по четырем делам приняты иные процессуальные решения.