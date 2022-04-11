Общество

Телескоп с проектором установят в центре Пскова 12 апреля

Телескоп с проектором, который будет выводить картинку на большой экран, установят в центре Пскова 12 апреля. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-аккаунте.

Фото: Telegram-аккаунт Бориса Елкина

Клуб любителей астрономии Псковской области и центр «Юный техник» организуют сегодня на площади Ленина «посмотрелки» под названием «Юрьева ночь». Мероприятие названо в честь Юрия Гагарина, первого человека на Земле, покорившего космос.

В 20:00 на площади Ленина установят несколько телескопов, в которые можно будет увидеть Луну, а если повезет, то и еще что-нибудь «космическое». Главное условие – чтобы небо было чистым и было достаточно темно, добавил Борис Елкин.

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«Посмотреть в телескоп смогут все желающие совершенно бесплатно», - почеркнул сити-менеджер.