Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Денис Иванов о благоустройстве округа
курс на отдых
Современный центр обслуживания
Тверские управленцы
Geely по специальной цене
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
школа без второго иняза
петухам здесь не место
 
 
 
ещё Общество 11.04.2022 13:570 Почти 90 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 12.04.2022 14:090 Новые ежемесячные выплаты распространятся на 26 тысяч детей Псковской области 12.04.2022 14:020 Роспотребнадзор объяснил рост статистики по укусам клещей в Псковской области 12.04.2022 13:570 Травяные бальзамы для ухода за телом и волосами 12.04.2022 13:510 Почти 130 тысяч цветов украсят Псков 12.04.2022 13:130 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»
 
 
 
Самое популярное 09.04.2022 10:354 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов 11.04.2022 20:380 В Псковской области простились еще с тремя погибшими на Украине военнослужащими 11.04.2022 18:130 Скончалась врач Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева 09.04.2022 18:060 Фотофакт: Вандалы разломали инсталляцию, посвященную бойцам 6-й роты в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Травяные бальзамы для ухода за телом и волосами

12.04.2022 13:57|ПсковКомментариев: 0

За что мы так любим бальзамы для наружного применения, так это за их натуральное происхождение. С давних времен знахари и травники готовили лечебные мази на основе масел.

Современные бальзамы по своей сути очень похожи: они также содержат эфирные масла и растительные вещества, только теперь количество полезных ингредиентов в них в разы увеличилось. Знания о биохимической активности разных компонентов позволяют производителям оптимально подбирать состав, пропорции и разрабатывать эффективные средства для адресного решения задач. 

 

Фото: ipr.drimtrade.ru

Масла и экстракты сибирских растений не нуждаются в особом представлении: они уже давно проявили себя в действии и доказали, что способны на многое – успокаивать боль в суставах, снимать кожные раздражения, помогать при лечении простудных заболеваний.

Домашняя коллекция

В ассортименте компании Siberian Wellness есть целая серия бальзамов, которые вобрали в себя всю силу сибирской и алтайской природы. Из них можно собрать у себя дома небольшую аптечку для всей семьи. В нее войдут бальзам расслабляющий для шеи, спины и поясницы, тонизирующий крем для ног №3 и восстанавливающий бальзам №5, который поможет при порезах и царапинах, небольших ожогах, при простуде на губах, обветривании кожи. В составе бальзамов – только самые эффективные ингредиенты: 24 натуральных эфирных масла способствуют прогреву и восстановлению кожи; 6 натуральных базовых масел увлажняют, питают и успокаивают кожу; 40 экстрактов целебных растений  помогают снимать воспаления и ускорять обменные процессы в коже.

От многих бед один ответ

Если говорить о бальзамах общего действия, то в ассортименте компании Natura Siberica можно найти бальзам-спасатель RESCUE BALM», который представлен в двух дозировках: 15 мл и 100 мл. Он поможет расслабить мышцы и снять напряжение, накопившееся за день: тундровый папоротник содержит алкалоиды – природное обезболивающее, а черный березовый гриб работает на восстановление и тонизирование кожи.

Однако по количеству полезных компонентов и широте применения легендарный бальзам «Корень» от компании Siberian Wellness пока вне конкуренции: он спасет при болях в суставах и воспалениях, поможет при головной боли и усталости, справится с раздражениями на коже в случае ссадин и ушибов, а также быстро выручит в случае простуды и при переохлаждении. Многофункциональный бальзам на основе эфирного масла пихты и длинного списка сибирских трав обеспечивает мощный прогревающий эффект, ускоряет восстановительные процессы, пробуждает ресурсы организма и восстанавливает силы. Сочетание камфоры и живицы улучшает микроциркуляцию, создавая особый тактильный эффект, благодаря чему бальзам вызывает приятное ощущение холода, постепенно переходящее в тепло. Такую палочку-выручалочку нужно иметь дома каждому!

Помощь коже

В преддверии скорого сезона отпусков для многих может быть актуален таежный бальзам BLACK BALM, который производит компания Natura Siberica: натуральный бальзам на основе бальзамической пихты и таежного тальника успокоит кожу после укусов комаров и поможет восстановить ее при раздражениях и шелушениях после любой черной работы.

В ассортименте компании Siberian Wellness есть бальзам-флорасептик «Эльбэшэн» на основе эфирных масел и экстракта маклейи. Плюс этого бальзама в том, что его можно применять не только как наружный антисептик и антимикробное средство, но и как ополаскиватель для ежедневного ухода за полостью рта: он легко справляется с воспалениями и защищает десны от повреждений.

Бальзамы для волос

Компания Natura Siberica выпускает несколько серий бальзамов разного назначения и для всех типов волос: увлажняющие, укрепляющие, для восстановления и питания, против перхоти и выпадения волос. Многие бальзамы произведены на основе растений – уранхайской облепихи, родиолы розовой, дикого оленьего мха и кедрового стланика, благодаря чему обеспечивают волосам должную защиту и бережный уход. Здесь каждый сможет подобрать подходящее себе средство в зависимости от потребностей и состояния волос.

Если исходить из того, что спрос рождает предложение, то можно сделать вывод, что бальзамы для наружного применения по-прежнему у потребителя на особом счету, несмотря на огромное количество новых препаратов на рынке. И это совсем не удивительно, ведь проверенные временем средства на основе натуральных компонентов всегда эффективны, быстры и надежны в использовании. За это мы их и любим!

Источник: ipr.drimtrade.ru

Теги: #производство #косметика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 98 человек
12.04.2022, 14:150 Строящийся дом на улице Завеличенской под Псковом могут сдать с нарушением сроков 12.04.2022, 14:090 Новые ежемесячные выплаты распространятся на 26 тысяч детей Псковской области 12.04.2022, 14:070 Фальшивые деньги нашли в финучреждении Великих Лук 12.04.2022, 14:030 Дом ремесел приглашает псковичей в «Школу кузнецов»
12.04.2022, 14:020 Роспотребнадзор объяснил рост статистики по укусам клещей в Псковской области 12.04.2022, 13:510 Почти 130 тысяч цветов украсят Псков 12.04.2022, 13:340 Герман Петрушко: Совместными усилиями мы преодолеем трудности 12.04.2022, 13:320 Штаб по работе трех отраслей экономики в условиях санкций появился в Псковской области
12.04.2022, 13:260 Владимир Панченко высказался об изменении функций налоговой 12.04.2022, 13:260 Подростки сломали новое крепление для расписания автобусов на остановке в Печорах 12.04.2022, 13:130 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 12.04.2022, 13:120 На внеочередную сессию с одним вопросом соберутся 14 апреля депутаты областного Собрания
12.04.2022, 13:100 Псковичи обсуждают подорожание соли на 300% 12.04.2022, 13:010 Эксперт объяснил, выгодно ли брать отпуск на майские праздники 12.04.2022, 12:460 «Гайд-парк»: Владимир Панченко о региональном бизнесе в условиях санкций и проверок. ВИДЕО 12.04.2022, 12:420 Ямочный ремонт дорог в Пскове начнется 13 апреля
12.04.2022, 12:300 Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области 12.04.2022, 12:280 Владимир Панченко заявил о наличии более 200 вакансий на заводе «Евро-Керамика» 12.04.2022, 12:250 Онлайн-фотовыставку «Человек. Земля. Космос» подготовили в Псковской области 12.04.2022, 12:160 Повышение градусов. ФОТОРЕПОРТАЖ
12.04.2022, 12:060 Проекты по размещению парковок на газонах разработают в Пскове 12.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о региональном бизнесе в условиях санкций и проверок 12.04.2022, 12:020 Себежанина будут судить за поджог автомобиля 12.04.2022, 12:010 «Кузница»: Как бороться с ростом численности клещей?
12.04.2022, 11:570 Путин заявил о планах возобновить лунную программу в России 12.04.2022, 11:500 Камеры видеонаблюдения из локнянского парка украл местный житель 12.04.2022, 11:350 Получить образование медсестры и фельдшера могут абитуриенты псковского медколледжа 12.04.2022, 11:280 Автомобиль врезался в опору ЛЭП в городе Дно
12.04.2022, 11:200 Исследователи из восьми регионов России выступят на археологическом семинаре в Пскове 12.04.2022, 11:150 В инспекции труда рассказали, как псковичи будут отдыхать в майские праздники 12.04.2022, 11:080 Регионы смогут свободнее тратить средства от реструктуризации бюджетных кредитов 12.04.2022, 11:020 «Гайд-парк»: Владимир Панченко о региональном бизнесе в условиях санкций и проверок
12.04.2022, 10:580 Телескоп с проектором установят в центре Пскова 12 апреля 12.04.2022, 10:560 Съемки тревел-шоу «Шесть чувств» прошли в псковской филармонии 12.04.2022, 10:470 Двух псковичей задержали за кражу рыбных консервов 12.04.2022, 10:420 Владимир Воробьев о «Чистом Пскове»: В этом конкурсе должны принять участие абсолютно все
12.04.2022, 10:370 Новый сервис поможет псковичам в переносе срока уплаты налогов 12.04.2022, 10:230 Nokia прекращает деятельность в России 12.04.2022, 10:210 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижский - Юбилейная в Пскове 12.04.2022, 10:142 За неделю почти 80 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима
12.04.2022, 10:060 Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 19 апреля 12.04.2022, 10:000 Услышать прямую трансляцию вручения премии «Шансон года-2022» смогут псковичи 12.04.2022, 09:520 Арест «Мерседеса» побудил жителя Дедовичского района вернуть долг экс-супруге 12.04.2022, 09:460 Псковича оштрафовали за незаконную перевозку драгметаллов
12.04.2022, 09:410 Книги о Гарри Поттере подорожали в Псковской области 12.04.2022, 09:290 Глава Гознака допустил смещение срока выхода новой 100-рублевой купюры 12.04.2022, 09:210 Использование подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО – тема нового опроса в «Автомире» 12.04.2022, 09:150 В Печорском районе сгорели 100 рулонов льна
12.04.2022, 09:000 Роскомнадзор потребовал от Google исключить из его сервисов угрозы в адрес россиян 12.04.2022, 08:450 Спортсмен из Псковской области участвует в первенстве России по боксу 12.04.2022, 08:300 По просьбе знакомой жительница Пскова избежала наказания за кражу денег 12.04.2022, 08:151 Какие болезни прогрессируют из-за употребления сала, рассказал диетолог
12.04.2022, 08:120 Правительство РФ готово поддержать уголовное наказание за исполнение западных санкций 12.04.2022, 08:002 Вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей создают в России 12.04.2022, 07:450 Аркадий Галковский получил звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области» 12.04.2022, 07:150 Всемирный день космонавтики и авиации отмечается 12 апреля
12.04.2022, 07:030 В Госдуме планируют доработать законопроект о блокировке СМИ 11.04.2022, 22:000 Вопросы предоставления льгот сотрудникам ФСИН обсудили в Пскове 11.04.2022, 21:470 Фотофакт: Подготовка к демонтажу конструкций Троицкого моста 11.04.2022, 21:452 Александр Козловский передал МФУ в великолукскую службу соцреабилитации детей
11.04.2022, 21:320 Псковская область заняла 60 место среди регионов России по доле просроченных кредитов 11.04.2022, 21:130 С начала года более 1100 псковичей обратились к работодателям за налоговыми вычетами 11.04.2022, 20:533 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи относятся к идее совместной уборки города? 11.04.2022, 20:380 В Псковской области простились еще с тремя погибшими на Украине военнослужащими
11.04.2022, 20:191 Знак свыше 11.04.2022, 20:171 Текущая годовая инфляция в Псковской области составила 15,89% 11.04.2022, 19:590 В Великих Луках начали ямочный ремонт дорог горячим асфальтом 11.04.2022, 19:400 Электроснабжение пунктов размещения беженцев в Псковской области взяли на контроль
11.04.2022, 19:323 «Экопром» просит псковичей оплачивать услуги по изменившимся банковским реквизитам 11.04.2022, 19:121 Разговоры о бывшем закончились покушением на убийство в Стругах Красных 11.04.2022, 19:041 Пскович снял таймлапс движения Луны на фоне борщевика. ВИДЕО 11.04.2022, 18:461 Центробанк оценил, когда инфляция в России вернется к цели в 4%
11.04.2022, 18:300 «Норма права»: Что такое банкротство физического лица? ВИДЕО 11.04.2022, 18:250 Кражи велосипедов участились в Пскове с наступлением весны 11.04.2022, 18:130 Скончалась врач Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева 11.04.2022, 17:571 В центре Пыталово неизвестные повредили новую беседку
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru