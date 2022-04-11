Общество

Травяные бальзамы для ухода за телом и волосами

За что мы так любим бальзамы для наружного применения, так это за их натуральное происхождение. С давних времен знахари и травники готовили лечебные мази на основе масел.

Современные бальзамы по своей сути очень похожи: они также содержат эфирные масла и растительные вещества, только теперь количество полезных ингредиентов в них в разы увеличилось. Знания о биохимической активности разных компонентов позволяют производителям оптимально подбирать состав, пропорции и разрабатывать эффективные средства для адресного решения задач.

Фото: ipr.drimtrade.ru

Масла и экстракты сибирских растений не нуждаются в особом представлении: они уже давно проявили себя в действии и доказали, что способны на многое – успокаивать боль в суставах, снимать кожные раздражения, помогать при лечении простудных заболеваний.

Домашняя коллекция

В ассортименте компании Siberian Wellness есть целая серия бальзамов, которые вобрали в себя всю силу сибирской и алтайской природы. Из них можно собрать у себя дома небольшую аптечку для всей семьи. В нее войдут бальзам расслабляющий для шеи, спины и поясницы, тонизирующий крем для ног №3 и восстанавливающий бальзам №5, который поможет при порезах и царапинах, небольших ожогах, при простуде на губах, обветривании кожи. В составе бальзамов – только самые эффективные ингредиенты: 24 натуральных эфирных масла способствуют прогреву и восстановлению кожи; 6 натуральных базовых масел увлажняют, питают и успокаивают кожу; 40 экстрактов целебных растений помогают снимать воспаления и ускорять обменные процессы в коже.

От многих бед один ответ

Если говорить о бальзамах общего действия, то в ассортименте компании Natura Siberica можно найти бальзам-спасатель RESCUE BALM», который представлен в двух дозировках: 15 мл и 100 мл. Он поможет расслабить мышцы и снять напряжение, накопившееся за день: тундровый папоротник содержит алкалоиды – природное обезболивающее, а черный березовый гриб работает на восстановление и тонизирование кожи.

Однако по количеству полезных компонентов и широте применения легендарный бальзам «Корень» от компании Siberian Wellness пока вне конкуренции: он спасет при болях в суставах и воспалениях, поможет при головной боли и усталости, справится с раздражениями на коже в случае ссадин и ушибов, а также быстро выручит в случае простуды и при переохлаждении. Многофункциональный бальзам на основе эфирного масла пихты и длинного списка сибирских трав обеспечивает мощный прогревающий эффект, ускоряет восстановительные процессы, пробуждает ресурсы организма и восстанавливает силы. Сочетание камфоры и живицы улучшает микроциркуляцию, создавая особый тактильный эффект, благодаря чему бальзам вызывает приятное ощущение холода, постепенно переходящее в тепло. Такую палочку-выручалочку нужно иметь дома каждому!

Помощь коже

В преддверии скорого сезона отпусков для многих может быть актуален таежный бальзам BLACK BALM, который производит компания Natura Siberica: натуральный бальзам на основе бальзамической пихты и таежного тальника успокоит кожу после укусов комаров и поможет восстановить ее при раздражениях и шелушениях после любой черной работы.

В ассортименте компании Siberian Wellness есть бальзам-флорасептик «Эльбэшэн» на основе эфирных масел и экстракта маклейи. Плюс этого бальзама в том, что его можно применять не только как наружный антисептик и антимикробное средство, но и как ополаскиватель для ежедневного ухода за полостью рта: он легко справляется с воспалениями и защищает десны от повреждений.

Бальзамы для волос

Компания Natura Siberica выпускает несколько серий бальзамов разного назначения и для всех типов волос: увлажняющие, укрепляющие, для восстановления и питания, против перхоти и выпадения волос. Многие бальзамы произведены на основе растений – уранхайской облепихи, родиолы розовой, дикого оленьего мха и кедрового стланика, благодаря чему обеспечивают волосам должную защиту и бережный уход. Здесь каждый сможет подобрать подходящее себе средство в зависимости от потребностей и состояния волос.

Если исходить из того, что спрос рождает предложение, то можно сделать вывод, что бальзамы для наружного применения по-прежнему у потребителя на особом счету, несмотря на огромное количество новых препаратов на рынке. И это совсем не удивительно, ведь проверенные временем средства на основе натуральных компонентов всегда эффективны, быстры и надежны в использовании. За это мы их и любим!

Источник: ipr.drimtrade.ru