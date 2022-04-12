Общество

Как погода влияет на рост количества клещевых укусов, рассказали псковичам

На рост количества клещевых укусов влияет много факторов. Об этом в эфире радио «ПЛН.FM» сообщил начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

В первую очередь, на это влияет погода, подчеркнул главный санитарный врач региона. «В прошлом году была очень холодная весна, холодный апрель, да и май был не очень теплым. Соответственно, меньше людей выезжало на природу, на пикники. А если погода стоит хорошая, теплая, то мы видим обратную картину», - пояснил Александр Нестерук.

Специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг плотности заселения клещей, и она разная год от года. О причинах этого подробнее могут рассказать энтомологи, заметил руководитель регионального отделения Роспотребнадзора.

«Вторая причина как раз связана с выездом людей на природу. Бывает год, когда грибов мало, тогда меньше поводов гулять в лесу. То же самое - с ягодами», - заключил Александр Нестерук.