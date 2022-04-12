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Общество

Еще более 90 человек вылечились от коронавируса в Псковской области

12.04.2022 14:18|ПсковКомментариев: 0

89 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 108 306 раз. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.  

Выздоровели с начала пандемии 105 212 пациентов, из них 93 избавились от инфекции за сутки. Умерли от коронавируса в регионе 1 777 человек (+3 летальных исхода за сутки). 

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: 

Псков – 34214/12
Великие Луки – 16667/18
Бежаницкий район – 1402/4
Великолукский район – 2616/3
Гдовский район – 1925/21
Дедовичский район – 2786/1
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 985/0
Куньинский район – 964/0
Локнянский район – 1047/1
Невельский район – 4940/6
Новоржевский район – 1148/1
Новосокольнический район – 3112/1
Опочецкий район – 3286/8
Островский район – 5166/3
Палкинский район – 1038/0
Печорский район – 2468/0
Плюсский район – 1711/2
Порховский район –  3807/0
Псковский район – 8709/1
Пустошкинский район – 1321/0
Пушкиногорский район – 1452/0
Пыталовский район – 1443/0
Себежский район – 2660/1
Стругокрасненский район – 1812/4
Усвятский район – 699/2
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.

Теги: #Псковская область #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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