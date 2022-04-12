Общество

Еще более 90 человек вылечились от коронавируса в Псковской области

89 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 108 306 раз. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.

Выздоровели с начала пандемии 105 212 пациентов, из них 93 избавились от инфекции за сутки. Умерли от коронавируса в регионе 1 777 человек (+3 летальных исхода за сутки).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34214/12

Великие Луки – 16667/18

Бежаницкий район – 1402/4

Великолукский район – 2616/3

Гдовский район – 1925/21

Дедовичский район – 2786/1

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 985/0

Куньинский район – 964/0

Локнянский район – 1047/1

Невельский район – 4940/6

Новоржевский район – 1148/1

Новосокольнический район – 3112/1

Опочецкий район – 3286/8

Островский район – 5166/3

Палкинский район – 1038/0

Печорский район – 2468/0

Плюсский район – 1711/2

Порховский район – 3807/0

Псковский район – 8709/1

Пустошкинский район – 1321/0

Пушкиногорский район – 1452/0

Пыталовский район – 1443/0

Себежский район – 2660/1

Стругокрасненский район – 1812/4

Усвятский район – 699/2

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.