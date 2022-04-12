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Общество

Псковский землевладелец получил штраф за борщевик и ползучий пырей

12.04.2022 16:12|ПсковКомментариев: 0

Мировой суд оштрафовал собственника земельных участков в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В 2021 году госинспектор ведомства провел внеплановую проверку исполнения ранее выданного землевладельцу предписания. Он установил, что мероприятия, направленные на воспроизводство плодородия почв общей площадью 300,2 гектара, не проведены, зафиксировал зарастание участков растительностью лиственных и хвойных пород высотой до 5-8 метров, а также многолетними травами: полынью, сборной ежой, полевым бодяком, ползучим пыреем, борщевиком Сосновского. Также на части одного из участков образовалась свалка бытовых и строительных отходов.

Собственника привлекли административной ответственности. По материалам дела хозяина земельных участков оштрафовали на 10 000 рублей.

Теги: #штраф #борщевик
Источник: Псковская Лента Новостей
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