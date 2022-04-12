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Общество

В Пскове вспомнили о связи местного завода с Гагариным

12.04.2022 15:26|ПсковКомментариев: 0

12 апреля отмечается День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году состоялся первый полет человека в космос. Первопроходцем стал советский космонавт Юрий Гагарин. Историческое событие приковало к себе внимание жителей всей планеты, и уже на протяжении более 60 лет мир вспоминает о подвиге великого человека.

Конечно, Псков – не Байконур и не город Мирный, у в регионе нет космодрома, не строятся ракеты, но Псковскую область связывает с космосом гораздо больше, чем можно себе представить.

Как Псковщина оказалась среди звезд в прямом смысле этого слова, каким образом псковский завод связан с Юрием Гагариным и откуда советские космонавты узнали о городке Пыталово, читайте в материале «МК в Пскове»

Теги: #Псковская область #космос #день космонавтики
Источник: Псковская Лента Новостей
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