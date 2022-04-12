Общество

Представление «108 минут» провели для псковских дошкольников в День космонавтики

Представление «108 минут» организовали для воспитанников детского сада №41 города Пскова сегодня, 12 апреля. Мероприятие прошло при поддержке облсовпрофа в региональном планетарии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«В этот праздник, в День космонавтики, при поддержке Псковского облсовпрофа для детей из детского сада №41 было организовано представление "108 минут" в региональном планетарии. <...> Дети не могут сыграть эмоцию, видна искренняя радость! Мы гордимся нашей страной! Спасибо тебе, Гагарин!» - отметили организаторы.

Дети запустили в небо шары в цветах триколора, приняли участие в флешмобе «Космос объединяет», выложили слово мир из фотографий космонавтов, побывавших в космосе в разные периоды космической эры.