Общество

Юные псковские спасатели стали призерами чемпионата «Молодые профессионалы»

Юные псковские спасатели стали призерами 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia - 2022 в компетенции «Спасательные работы — Юниор». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, этап проходил с 7 по 12 апреля во Владивостоке.

Псковскую область на соревнованиях представляли обучающиеся военно-патриотического клуба «Юный спасатель» Центра «Патриот» в двух возрастных категориях от 11 до 14 и от 14 до 16 лет.

По итогам чемпионата участники в возрастной категории от 11 до 14 лет, а именно Александр Белоносов, Валерия Закарас, Ярослав Иващенко, Глеб Кулаев и Александр Радомский, заняли третье общекомандное место. В старшей возрастной группе честь региона защищали Даниил Валетов, Варвара Мудрагель, Максим Овчинников, Денис Панов и Тимофей Солодов. Группа заняла второе общекомандное место. Команды тренируются под руководством педагогов Елены Ильиной и Натальи Григорьевой.

«Псковские спасатели выступили сразу в финале Национального чемпионата, минуя отборочный этап. Это обусловлено блестящим выступлением команд в рамках регионального тура», - отметили в администрации.

Всего в отборочных соревнованиях на федеральном уровне от Псковской области принимают участие 70 человек - 40 учащихся и 30 экспертов. Запланированы выступления в 28 компетенциях. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Томской, Иркутской, Новгородской и Курской областях, а также в Республике Мордовия.