Общество

Благоустройство общественной территории началось на улице Никольской в Родине

Начались работы по благоустройству общественной территории на улице Никольской в деревне Родина Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Подрядная организация ООО «Доринстрой» уже начала планировку территории. В рамках муниципального контракта также предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек из гранитного отсева и автостоянки из асфальтобетона. Завершить работы планируется в конце июня.

Напомним, в прошлом году территорию включили в список для обновления в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» по решению самих жителей Псковского района.

В этом году онлайн-голосование по отбору общественных территорий для дальнейшего благоустройства пройдет с 15 апреля по 30 мая на федеральной платформе. В голосовании смогут принять участие граждане старше 14 лет, а объекты, набравшие наибольшее количество голосов,начнут благоустраивать уже в следующем году.