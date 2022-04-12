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Общество

«Псковские тепловые сети» принимают участие в месячнике по уборке города

13.04.2022 11:09|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» принимает участие в месячнике по уборке города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.  

Фото здесь и далее: пресс-служба предприятия «Псковские тепловые сети»

«В нашем городе стартовал месячник по уборке города. Всем желающим предлагают в нем поучаствовать. Дело это, бесспорно, хорошее, каждый из нас должен любить свой город и поддерживать его в чистоте. Сложно себе представить, что кто-то из нас идет по своей квартире и бросает на пол фантики, бутылки, окурки и прочее. Скажем честно, мы с таким не сталкивались, думаем, что и вы тоже. Но вот стоит прогуляться вдоль сетей отопления, которые проходят над землей в некоторых частях нашего города, картина, скажем честно, удручает. Мало того, что эти сети часто подвергаются нападкам вандалов, которые либо просто хотят разрушить изоляцию, либо и вовсе пытаются ее снять, чтобы потом сдать в металлолом», - отметили на предприятии. 

  

Предприятие «Псковские тепловые сети», независимо от проведения конкурсов, всегда убирает территорию предприятия, территорию вблизи своих сетей и все территории, прилегающие к объектам ПТС, подчеркнули в пресс-службе. «Это не выбор, а святая обязанность предприятия. Мы сами живем в этом городе, ходим по этим улицам, посещаем разные заведения, и для нас даже оскорбителен вопрос, касающийся уборки. Для любого уважающего себя жителя города, руководителя предприятия или учреждения – это святая обязанность. Мы делаем это не за награды, хоть получать их и приятно, а потому, что мы любим свой город», - заметили в ПТС. 

«Как бы это банально не звучало, но предприятие тратит колоссальные силы и средства на содержание и уборку своих объектов и не только. Для справки, у нас 164 объекта, плюс прилегающая территория, которую, нам необходимо убирать. Не забудьте и про сети, протяженность воздушки составляет 39 километров, а все это наше хозяйство. Да, оно большое, беспокойное, но оно наше, и мы несем за него ответственность», - отметили на предприятии. 

  

При этом заявку на участие в конкурсе «Чистый Псков» сотрудники предприятия еще не подали.

Теги: #птс #Псковские тепловые сети #уборка города
Источник: Псковская Лента Новостей
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