Общество

«Псковские тепловые сети» принимают участие в месячнике по уборке города

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» принимает участие в месячнике по уборке города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба предприятия «Псковские тепловые сети»

«В нашем городе стартовал месячник по уборке города. Всем желающим предлагают в нем поучаствовать. Дело это, бесспорно, хорошее, каждый из нас должен любить свой город и поддерживать его в чистоте. Сложно себе представить, что кто-то из нас идет по своей квартире и бросает на пол фантики, бутылки, окурки и прочее. Скажем честно, мы с таким не сталкивались, думаем, что и вы тоже. Но вот стоит прогуляться вдоль сетей отопления, которые проходят над землей в некоторых частях нашего города, картина, скажем честно, удручает. Мало того, что эти сети часто подвергаются нападкам вандалов, которые либо просто хотят разрушить изоляцию, либо и вовсе пытаются ее снять, чтобы потом сдать в металлолом», - отметили на предприятии.

Предприятие «Псковские тепловые сети», независимо от проведения конкурсов, всегда убирает территорию предприятия, территорию вблизи своих сетей и все территории, прилегающие к объектам ПТС, подчеркнули в пресс-службе. «Это не выбор, а святая обязанность предприятия. Мы сами живем в этом городе, ходим по этим улицам, посещаем разные заведения, и для нас даже оскорбителен вопрос, касающийся уборки. Для любого уважающего себя жителя города, руководителя предприятия или учреждения – это святая обязанность. Мы делаем это не за награды, хоть получать их и приятно, а потому, что мы любим свой город», - заметили в ПТС.

«Как бы это банально не звучало, но предприятие тратит колоссальные силы и средства на содержание и уборку своих объектов и не только. Для справки, у нас 164 объекта, плюс прилегающая территория, которую, нам необходимо убирать. Не забудьте и про сети, протяженность воздушки составляет 39 километров, а все это наше хозяйство. Да, оно большое, беспокойное, но оно наше, и мы несем за него ответственность», - отметили на предприятии.

При этом заявку на участие в конкурсе «Чистый Псков» сотрудники предприятия еще не подали.