Общество

«Большой субботник» организуют в Пскове 21 апреля

Псковский городской молодежный центр приглашает жителей города принять участие в уборке территории в парке Строителей 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Изображение: Псковский городской молодежный центр

«Мы все живем в одном городе и хотим, чтобы он был чистым, красивым и комфортным. Для этого нужно совсем немного – поддерживать чистоту во дворе и на соседней улице, прививать детям привычку к порядку и воспитывать в них любовь к родному городу», – отметили в молодежном центре.

Сбор участников мероприятия состоится в 17:00 Верхне-Береговой улице, 4. Субботник будет проходить полтора часа. Чтобы стать его участником, необходимо заполнить заявку.