Общество

Клиентам Сбера дали рекомендации по работе мобильных приложений на Android

Из-за введенных санкций мобильные приложения банка на платформе Android недоступны для скачивания и обновлений в магазине Google Play. Речь идет о приложениях СберБанк Онлайн, СберБизнес, Сбербанк Инвестор, СберИнвестор X, СберИнкассация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПАО «Сбербанк».

Все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленные приложения банка.

Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложения Сбера с Android-устройств, могут скачать их по ссылкам:

В Сбере обратили внимание, что необходимо проявлять бдительность и устанавливать приложения только по этим ссылкам на официальном сайте банка.

Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах, а также веб-версию СберБизнес.

Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности.