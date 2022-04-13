Общество

Псковский центр занятости модернизируют в 2022 году

Псковский центр занятости населения модернизируют в 2022 году. Об этом сообщила и. о. председателя областного комитета по труду и занятости Алена Трунова в прямом эфире, организованном центром управления регионом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году мы вступили в программу модернизации служб занятости», - сказала Алена Трунова и добавила, что отделение по Пскову и Псковскому району к концу года переедет в новый офис на улице Коммунальной.

Кроме того, в рамках программы модернизации здесь пересмотрят оказываемые услуги, учитывая жизненные и бизнес-ситуации. Специалисты будут более адресно подходить ко всему, что происходит на рынке труда региона.

«Мы с великолукским отделением вступили в пилотный проект по клиентоцентричности. Они будут проводить опросы и исследования. Наш регион в числе прочих будет участвовать в "обкатке" проекта, чтобы потом его распространить на всю страну», - отметила Алена Трунова.