Общество

«Двое на одного»: Игорь Иванов о защите прав трудящихся и подготовке профсоюзов к Первомаю. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Двое на одного», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛНFM» (102.6 FM) сегодня, 13 апреля. Сегодня ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко пригласили в студию председателя Псковского областного Совета профсоюзов Игоря Иванова.

Круг тем для обсуждения: деятельность профсоюзов в Псковской области, планы и перспективы, подготовка к Первомаю, позиция ФНПР по спецоперации России на территории Украины, прием беженцев. Ведущие обсудили с гостем студии и другие актуальные темы.