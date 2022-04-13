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Общество

Псковские коллекционеры визиток могут разбогатеть

13.04.2022 15:37|ПсковКомментариев: 0

Пока продажа игрушечных акул и пакетов из «Макдоналдса» как тренд, на котором можно нажиться, уходят в прошлое, пользователи сайтов бесплатных объявлений нашли новую идею легкого заработка.

Владельцы визиток Владимира Жириновского начали выставлять их на продажу. В Пскове на сайте бесплатных объявлений таких визиток пока нет, а вот в Москве самая дорогая визитка стоит всего-то каких-то 300 тысяч рублей. Как пишет владелица товара, на обратной стороне Владимир Жириновский лично написал номер телефона. Визитка датирована периодом 90-х.

Подробнее - в материале Центра Деловой Информации.

Теги: #коллекционирование
Источник: Псковская Лента Новостей
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