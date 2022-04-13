Общество

Игорь Иванов заявил о необходимости пересмотреть пенсионное обеспечение в России

Пенсионное обеспечение в России необходимо пересмотреть. Такое мнение в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил председатель Псковского областного Совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Ситуация поменялась, и мы должны все вместе, особенно власть, смотреть в сторону людей. Мы сейчас о себе должны подумать, никто из-за бугра о нас думать не будет. Сегодня у людей должна быть покупательная способность, это двигатель экономики, поэтому и пенсионное обеспечение должны пересмотреть людям, и возраст (выхода на пенсию — ред.) вернуть, и пенсии добавить, и зарплаты. Сегодня мы должны заработать внутри страны по-другому», - сказал Игорь Иванов.

Он заметил, что профсоюзы постоянно ведут переговоры по вопросу пенсионного обеспечения. «Я буду выступать за то, чтобы мы еще раз смогли пересмотреть, только пересмотреть на том уровне, который был, и даже сделать чуть лучше, касаемо и возраста, и наполнения пенсий», - заключил глава Псковского облсовпрофа.