Общество

Исследователи из России и Узбекистана примут участие в конференции в Великих Луках

Исследователи из шести регионов России и Узбекистана станут участниками научно-практической конференции в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Великолукское городское краеведческое общество» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: «Великолукское городское краеведческое общество» в социальной сети «ВКонтакте»

Краеведческая конференция «М. И. Семевский: жизнь, труды, окружение и наследие (к 185-летию со дня рождения)» состоится 14 апреля в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского.

Инициаторами конференции стали Великолукское городское краеведческое общество, общественный совет по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки, Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского при поддержке комитета культуры городской администрации.

С программой конференции можно познакомиться по ссылке.