Общество

Майская волна COVID-19 пройдет в легкой форме – эксперт

Прогнозируемая в России весенняя волна коронавируса, которая предположительно начнется через несколько недель, будет похожа на волну «омикрона» - высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания. Такое мнение высказал научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков.

«Коронавирус продолжается, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний - иммунная прослойка среди населения фактически создана, поскольку множество россиян вакцинировались и переболели коронавирусом», - приводит его слова РИА Новости.

В связи с этим можно ожидать отмены масочного режима по всей России, которая уже будет закономерна. «Коронавирус не закончился, но есть объективные обстоятельства, которые позволяют перевести его в ранг сезонных заболеваний. Нам это хорошо продемонстрировал омикрон: при очень высокой контагиозности мы видели единичные случаи действительно серьезных осложнений», - добавил специалист.

Николай Измалков полагает, что коронавирус наравне с гриппом войдет в национальный календарь прививок, станет рутинной болезнью, и «мы будем относиться к ней как к сезонному заболеванию».

При этом он напомнил, что меры предосторожности надо соблюдать всегда, в том числе стоит носить маску при плохом самочувствии. «Ровно как мы учим детей отворачиваться и чихать в платок, носить маску, когда болеешь, ровно так же и взрослым необходимо соблюдать прописные истины взаимного уважения и мер предосторожности», - заключил он.