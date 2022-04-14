Общество

Помнить о законе призвали коллекторов псковские приставы

Псковские судебные приставы призвали коллекторов во время работы помнить о необходимости соблюдения требований закона по защите прав и интересов граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Согласно закону:

звонки должнику могут осуществляться с 8:00 до 22:00 часов в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 часов в выходные и праздничные дни – не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц.

отправление телеграфных, текстовых и голосовых сообщений с 8:00 до 22:00 часов в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 часов в выходные и праздники – не чаще 2 раз в сутки, 4 раз в неделю и 16 раз в месяц.

взаимодействие по месту жительства должника не более 1 раза в неделю.

общение с родственниками должника и другими третьими лицами при наличии согласия.

в ходе любого телефонного разговора, а также в тексте сообщений коллектор/кредитор должен сообщить наименование организации, номер контактного телефона.

не допускаются оскорбления, психологическое давление, угрозы причинения вреда здоровью и имуществу, а также введение в заблуждение относительно последствий неуплаты.

За нарушение установленных норм закона предусмотрена административная ответственность по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».