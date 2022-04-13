Общество

Влияние санкций на лечение гемодиализных больных обсудили на депутатском приеме в Пскове

Проблемы в лечении гемодиализных больных стали темой обращения псковички Елены Пшеничной в общественную приемную «Единой России» к депутату областного Собрания, главному врачу «Псковской инфекционной больницы» Анастасии Повторейко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Представляя межрегиональную общественную организацию нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА», Елена Пшеничная обратила внимание на ряд позиций, которые по ее мнению, требуют пересмотра в сложившейся обстановке.Посетительница приёмной рассказала, что пациенты, которые проходят лечение хронической почечной недостаточности с помощью аппарата «искусственная почка», обеспокоены влиянием санкций на доступность процедуры гемодиализа, так как оборудование и расходные материалы производятся за рубежом.

«Сами поставки будут продолжаться – с этим сложностей не возникает, но проблема в цене – она выросла», - констатировала существующее положение дел Анастасия Повторейко.

В сложившейся ситуации Елена Пшеничная предложила увеличить базовый тариф на оказание медицинской помощи пациентам с гемодиализом.

Требование общественников Анастасия Повторейко сочла оправданным: «Это объективная ситуация – себестоимость услуг гемодиализной помощи действительно возросла, поэтому необходимо пересматривать либо тариф, либо коэффициент. Сделать это возможно только через согласование с федеральным фондом обязательного медицинского страхования».

Депутат заверила, что готова поддержать инициативу общественной организации и в рамках своей компетенции подключиться к решению вопроса.

Еще одна проблема, о которой рассказала пришедшая на приём к депутату псковичка, связана с организацией в гемодиализных центрах обсерваций для пациентов, болеющих ковидом в лёгкой форме. По словам Елены Пшеничной, с этой просьбой она обращалась к руководству работающей в Пскове и Великих Луках нефрологической клиники, но не нашла понимания.

«Ковид может быть лёгким и бессимптомным. Лечение таких пациентов показано амбулаторно, но если человеку необходим гемодиализ, то мы вынуждены его госпитализировать, и он находится в стационаре на весь период вирусовыделения ковида., - согласилась врач-инфекционист. - Можно назвать это "нецелевой историей", которая вполне могла бы быть решена на уровне частных гемодиализных центров». Депутат областного Собрания пообещала от своего имени обратиться в псковское представительство немецкой компании Б. Браун по вопросу организации в псковском и великолукском гемодиализных центрах обсервации для ковид-пациентов с лёгким течением болезни.