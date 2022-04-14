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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Мариной Гаращенко

14.04.2022 12:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии – председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ведущая Дина Дабришюте обсудит с ней ситуацию по заболеваемости коронавирусом и новые вызовы для системы здравоохранения псковского региона. Как Псковская область готовится к новой волне COVID-19, которую ожидают в конце мая - июне? Далеко ли до создания у псковичей коллективного иммунитета? Как западные санкции влияют на сферу здравоохранения? Есть ли, чем заменить в лечебных учреждениях импортное оборудование? Что планируется сделать в Псковской области в рамках профильного нацпроекта? Будут ли в сельских ФАПах продавать лекарства?

Трансляция завершена 

Теги: #ПЛН #Беседка #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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