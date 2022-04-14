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Скончался псковский богослов и краевед Андрей Таскаев

Скончался псковский богослов и краевед Андрей Таскаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила жена Андрея Таскаева.

Фото: Андрей Таскаев / «ВКонтакте»

Андрей Таскаев ушел из жизни на 49 году жизни. Он был богословом, краеведом, автором путеводителей по Псковской земле.

Андрей Таскаев окончил Псковское духовное училище в 1999 году, а затем - богословско-пастырский факультет Московской духовной академии.

С 1999 года он проводил экскурсии по Псковской области и возглавлял исторический отдел Свято-Троицкого собора города Пскова, с 2003 года - паломнический отдел Псковской епархии. С 1994 по 2000 год служил ризничным и ключарем в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Затем, с 2003 по 2009 год, выступал создателем и руководителем пресс-службы и паломнического центра Псковской митрополии, а также учредителем и директором Православно-краеведческого клуба «Градар».