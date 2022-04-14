Общество

Петросян вызвался записаться в фронтовую бригаду и поддержать бойцов юмором

Евгений Петросян рассказал, что в самом начале спецоперации позвонил на телевидение и вызвался записаться в фронтовую бригаду, если таковые будут создаваться. Об этом он сообщил в интервью телеграм-каналу «Пул N3».

Евгений Петросян также призвал перестать говорить о юмористах в пренебрежительном тоне. По его словам, он неоднократно слышал высказывания о том, что все комики уехали из страны.

«Нельзя о всех юмористах говорить, что вот они уехали, не переживают за свою страну, нехорошие люди, вот они себя показали как нехорошо», – подчеркнул Петросян в интервью телеграм-каналу «Пул N3».

Артист отметил, что на самом деле уехало «полтора юмориста». То, что страну покинули Иван Ургант и Максим Галкин, не говорит о том, что уехали все. Петросян подчеркнул, что он, как и многие его коллеги, остается в стране.

Кроме того, сейчас в Министерстве культуры планируют выступления Петросяна перед ранеными.

Артист призвал не осуждать всех юмористов и, несмотря на трудности, улыбаться друг другу и сохранять оптимизм.