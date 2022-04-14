От коронавируса вылечились еще 120 жителей Псковской области

85 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 108 483 раза. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.
Выздоровели с начала пандемии 105 467 пациентов, из них 120 пополнили статистику за сутки. Умерли от коронавируса в регионе 1 787 человек (+4 летальных исхода за сутки).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34267/31
Великие Луки – 16687/19
Бежаницкий район – 1404/0
Великолукский район – 2616/0
Гдовский район – 1927/2
Дедовичский район – 2792/1
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 987/0
Куньинский район – 964/0
Локнянский район – 1047/0
Невельский район – 4947/7
Новоржевский район – 1150/2
Новосокольнический район – 3112/0
Опочецкий район – 3293/0
Островский район – 5175/8
Палкинский район – 1058/5
Печорский район – 2470/1
Плюсский район – 1712/0
Порховский район – 3829/0
Псковский район – 8718/1
Пустошкинский район – 1328/6
Пушкиногорский район – 1453/0
Пыталовский район – 1443/0
Себежский район – 2663/1
Стругокрасненский район – 1813/0
Усвятский район – 700/1
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.