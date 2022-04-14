Общество

От коронавируса вылечились еще 120 жителей Псковской области

85 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 108 483 раза. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.

Выздоровели с начала пандемии 105 467 пациентов, из них 120 пополнили статистику за сутки. Умерли от коронавируса в регионе 1 787 человек (+4 летальных исхода за сутки).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34267/31

Великие Луки – 16687/19

Бежаницкий район – 1404/0

Великолукский район – 2616/0

Гдовский район – 1927/2

Дедовичский район – 2792/1

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 987/0

Куньинский район – 964/0

Локнянский район – 1047/0

Невельский район – 4947/7

Новоржевский район – 1150/2

Новосокольнический район – 3112/0

Опочецкий район – 3293/0

Островский район – 5175/8

Палкинский район – 1058/5

Печорский район – 2470/1

Плюсский район – 1712/0

Порховский район – 3829/0

Псковский район – 8718/1

Пустошкинский район – 1328/6

Пушкиногорский район – 1453/0

Пыталовский район – 1443/0

Себежский район – 2663/1

Стругокрасненский район – 1813/0

Усвятский район – 700/1

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.