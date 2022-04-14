Общество

До 11 градусов тепла и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 15 апреля

До +11 градусов тепла прогнозируют синоптики в Псковской области 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем в большинстве районов - умеренные дожди, в отдельных районах - с мокрым снегом.

Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 градусов, днем: от +6 до +11 градусов. Ветер прогнозируется северных направлений, со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.