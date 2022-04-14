Общество

Экологический фестиваль «Чистый город» организуют в Пскове

Экологический фестиваль «Чистый город» проводит модельная детская экологическая библиотека «Радуга» города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

В течение недели, с 18 по 24 апреля, для жителей города будут проходить мероприятия, направленные на формирование экологической культуры молодого поколения через книгу и природоохранную деятельность.

Фестиваль «Чистый город» приурочен к Всемирному дню Матери-Земли (Международный день Земли), который отмечается 22 апреля. Праздничную дату установила Генеральная Ассамблея ООН в 2009 году. Термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах и отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.

Торжественное открытие фестиваля состоится 18 апреля. Депутат Псковской городской думы Денис Иванов, директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежана Ермолаева, активист проекта «Экомышление» Виктория Посадская и гости мероприятия запустят социально-экологическую акцию «Добрые крышечки». Акция имеет двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка, отметили организаторы.

Гостей праздничного мероприятия также ждет выступление юных артистов и почетных гостей. В ходе программы пройдет открытие арт-выставки «Любимый наш дворик», на которой будут представлены экологически чистые изделия из природных материалов, способные украсить любой двор, сад или дачный участок. Авторы работ - студенты Псковского политехнического колледжа, руководитель мастер производства Псковского политехнического колледжа Михаил Егоров.

В время экологического фестиваля в библиотеке состоятся мастер-классы для детей и подростков. 19 апреля планируется мастер-класс для детей «Экоигрушка - антистресс», 20 апреля - мастер-класс для подростков по созданию фитокартины. Мастер-классы организуются с целью наглядно показать участникам возможности вторичного использования материалов, привлечь внимание к необходимости ресурсосбережения и бережного отношения к природе.

21 апреля на территории библиотечного дворика состоится субботник «Эко Friends». Участники субботника смогут приобрести практические навыки по раздельному сбору мусора. Самые активные будут отмечены благодарственными грамотами и призами от завода «Титан-Полимер».

В течение недели участников экофестиваля также ждут встречи со специалистами в области охраны природы и экологии. 21 апреля состоится встреча с Снежаной Ермолаевой, посвященная экопривычкам. 22 апреля пройдет встреча со специалистом Противопожарного лесного центра Александром Ивановым «Охрана природы в твоих руках».

В рамках фестиваля также предусмотрены обзоры книжных новинок по экологии. Малыши смогут познакомиться с книгами Сергея Иванова «Порядок на планете» и Евгении Русинова «Экоагенты Леша и коты спасают планету!». Благодаря циклу мультфильмов, который предоставили партнеры ПООО «Чудской проект», каждый день маленькие читатели будут знакомиться с экологически дружественным поведением и правилами эко потребления.

24 апреля состоится закрытие экологического фестиваля «Чистый город». В этот день будут подведены итоги социально-экологической акции «Добрые крышечки», а также запланировано награждение активных участников фестиваля, при участии партнеров. В течение всего дня участников фестиваля также ждут: фотозона, экоигротека, экогалерея и экомультзал.

«В этом году фестиваль "Чистые игры" проводится впервые, но мы надеемся, что он станет ежегодным. Мы уверены, что проведение экофестиваля будет способствовать формированию экологической культуры детей и станет для них толчком к самообразованию и активной природоохранной деятельности, а также будет являться положительным примером для всех жителей микрорайона и города в целом», - добавили организаторы.

Партнерами библиотеки в этом году согласились стать: эковолонтеры, противопожарный лесной центр, Псковский политехнический колледж, ООО «Титан-Полимер», ПООО «Чудской проект» и школы микрорайона.