Общество

Уличную площадку для отдыха и занятий фитнесом обустроят в дновской деревне

Уличную площадку обустроят в деревне Выскодь Дновского района. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, объект появится у здания администрации сельского поселения «Выскодская волость» в Школьном переулке.

На месте проведения работ выполнят устройство и монтаж оборудования уличной спортивной площадки для занятий фитнесом, сделают специальное резиновое спортивное покрытие, обустроят зону отдыха. На площадке посадят 5 деревьев, 5 декоративных кустарников, установят 3 парковых скамейки.

Сроки выполнения работ - до 1 августа 2022 года включительно. Стоимость работ по результатам торгов составит 1,029 млн рублей.