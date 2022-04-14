Общество

Новый мурал в память о легендарном экипаже Гудина появится в Пскове

Новый мурал в память о легендарном экипаже Гудина появится в Пскове, на улице Инженерной, 16, сообщает ГТРК «Псков».

Фото: Dominfo.ru

Напомним, 8 июля 1993 года во время тренировочного полета над Псковом упал самолет ИЛ-76. Летчики смогли вывести машину за город, благодаря этому удалось избежать разрушений и жертв среди жителей. Однако весь экипаж воздушного судна - 11 человек - погибли.

Идея создать мурал появилась в прошлом году, ее поддержали жильцы дома. Работы активисты планируют на начало мая и завершат их к Дню Победы. Предварительный эскиз уже готов.

«Эскиз мурала экипажу Гудина нарисовал я. Это мое предложение. Но мы открыты. Если кто-то хочет предложить свое видение, мы с удовольствием рассмотрим моменты по этому эскизу. Выберем лучший и разместим на фасаде. Но, естественно, после согласования с жильцами», - отметил художник Максим Любичанковский.

При этом активисты отметили, что три соседних двора в этом районе станут небольшим комплексом с муралами. Здесь уже увековечен подвиг десантников шестой роты. На стене дома №2 по улице Индустриальной планируют нарисовать знамя Победы над Рейхстагом.

Также возле домов благоустроят территорию и посадят деревья.