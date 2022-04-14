Общество

Работники прокуратуры региона провели субботник на Гремячей горе

Работники прокуратуры Псковской области сегодня, 14 апреля, приняли участие в месячнике по уборке города. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В субботнике приняли участие 70 человек-работников органов прокуратуры Псковской области. Они привели в порядок берег реки Псковы и территорию парка на Гремячей горе в Финском парке города Пскова.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Пскове начался месячник чистоты. Одновременно с этим был дан старт конкурсу «Чистый Псков».

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Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.