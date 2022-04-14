Общество

День медслужбы уголовно-исполнительной системы отмечается 14 апреля

День медицинской службы уголовно-исполнительной системы отмечается сегодня, 14 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФСИН России.

На сегодняшний день в каждом подведомственном учреждении областного УФСИН имеется филиал ФКУЗ МСЧ-78. Функционируют две бактериологические лаборатории, одна из них - по диагностике туберкулеза, другая - иммунологическая, позволяющая своевременно проводить диагностику ВИЧ-инфекции.

«Медицинские работники в постоянном режиме выявляют лиц, имеющих признаки нетрудоспособности и подлежащих направлению на медико-социальную экспертизу для получения группы инвалидности, а также обеспечивают необходимое диспансерное наблюдение, профилактические осмотры, амбулаторное и стационарное лечение осужденных и лиц, заключенных под стражу. Для этих целей налажено тесное взаимодействие с государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Псковской области», - отметили в ведомстве.