Общество

На реконструкцию Печорской районной больницы потратят почти 390 млн рублей

Рабочий выезд сотрудников комитета по здравоохранению в Печорский район состоялся 14 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета.

Главный врач Печорской больницы Марина Бедюх рассказала, что самое старое здание больницы – главный корпус – было возведено в 1917 году. Сейчас его износ превышает 78%.

Клинико-диагностическая лаборатория располагается в деревянном здании 1937 года постройки, а пост скорой помощи - в аварийном строении 1974 года. Еще один корпус, построенный в конце 90-х годов прошлого века, закрыли из-за аварийного состояния в 2014 году

На модернизацию Печорской районной больницы будет потрачено 388 миллионов рублей. Проект предусматривает, в том числе, строительство нового здания.

В прошлом году в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения был выполнен капитальный ремонт подвальных помещений, а также помещений первого этажа поликлинического корпуса Печорской больницы на общую сумму 9,5 миллиона рублей.

Продолжаются работы по строительству двух новых ФАПов в деревнях Крупп и Залесье. В деревне Залесье выполняется устройство сэндвич-панелей, монтаж кровли и сэндвич-панелей, в деревне Крупп – производится монтаж кровли. Срок ввода в эксплуатацию объектов – 30 июня 2022 года.