Общество

Похороны богослова и краеведа Андрея Таскаева состоятся в Пскове 16 апреля

Отпевание богослова и краеведа Андрея Таскаева состоится 16 апреля в храме Иоанна Богослова в Пскове. Об этом сообщила жена скончавшегося Юлия Таскаева в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Таскаев / «ВКонтакте»

«От всего сердца благодарю вас за теплые слова о моем муже и вашу поддержку!» – написала Юлия Таскаева.

Отпевание состоится в субботу 16 апреля в 12:00 в храме Иоанна Богослова на Мишариной горе (Псков, улица Аллейная, 1А), говорится в сообщении.

Напомним, богослов, краевед, автор путеводителей по Псковской земле Андрей Таскаев скончался на 49-м году жизни 14 апреля.