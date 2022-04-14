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Общество

Внеплановая индексация пенсий и МРОТ готовится в России

15.04.2022 07:03|ПсковКомментариев: 0

В России в ближайшее время произойдет внеплановая индексация пенсий, МРОТ и иных социальных выплат. С таким заявлением выступил помощник президента Максим Орешкин.

«Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдет», - цитирует его РИА Новости.

Минфин, напомнил Максим Орешкин, ранее опубликовал данные за первый квартал, которые показали рекордный профицит бюджета.

Приоритетом для российского правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия россиян, люди ждут от властей решения конкретных вопросов, заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина за год в Госдуме.

Сегодня, в пятницу, премьер-министр проведет совещание о мерах социальной поддержки. В мероприятии запланировано участие вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Татьяны Голиковой, министра труда и социальной защиты Антона Котякова, министра экономического развития Максима Решетникова, министра финансов Антона Силуанова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Теги: #индексация #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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