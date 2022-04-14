Общество

Предприятие Роскосмоса начнет собирать первый беспилотный трамвай в конце года

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») начнет сборку первого беспилотного трамвая в конце 2022 года.

«Начало сборки первого беспилотного трамвая запланировано на конец года», - цитирует ТАСС генерального директора предприятия Романа Новикова.

В начале февраля 2020 года гендиректор предприятия Роман Новиков сообщил о достижении предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный. По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны, также планируется применение беспилотных технологий. Техническое обслуживание будет вести завод.