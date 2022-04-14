Общество

Посещаемость торговых центров в городах России упала на 12% – эксперт

В начале апреля посещаемость торговых центров в российских городах в среднем на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил руководитель направления исследований и консалтинга компании «Focus Technologies» Михаил Васильев.

«В январе-феврале этого года данный показатель был выше аналогичного периода 2021 года на 3%. Но уже в марте он снизился на 8% в сравнении мартом прошлого года», - цитирует его РИА Новости.

Специалист отметил, что более устойчивыми к кризису в России сегодня являются районные торговые центры. В них количество посетителей снизилось незначительно - на 3-5%, так как площади объектов такого формата в основном арендуют продуктовые операторы и продавцы товаров повседневного спроса. А вот трафик в крупных комплексах упал на 20-30%, так как именно они столкнулись с последствиями ухода из страны ряда международных брендов.

Согласно данным «Mall Index», одним из наиболее пострадавших направлений из-за ухода иностранных марок стал фэшн-ритейл. В этой категории трафик за период с конца февраля по начало апреля сократился в годовом выражении на 35%.

Меньше всего пострадали магазины парфюмерии и косметики, в которых снижение составило около 5%. «Здесь может работать так называемый эффект губной помады: в условиях стресса и экономии людям необходимы маленькие поддерживающие психику подарки», - пояснил Михаил Васильев.