Общество

Депутатам ограничили возможность задавать вопросы на сессии Псковской гордумы

Депутатам ограничили возможность задавать вопросы на сессии Псковской городской Думы. Об этом с очередной 64-й сессии ПГД, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат по единому городскому округу Эдуард Белов предложил дать возможность депутатам от партии «Единая Россия» задавать выступающим три вопроса, КПРФ – 2 вопроса, членам остальных партий и другим – по 1 вопросу.

Такое предложение вынесли в связи с тем, что на сессии будут заслушаны два отчета – главы администрации Пскова Бориса Елкина о результатах его деятельности и итогах работы администрации города за 2021 год, а также о деятельности Контрольно-счетной палаты города Пскова за прошлый год.

На сессии присутствуют 22 из 25 депутатов, предложение поддержали 20 из них один выступил против, один – воздержался.