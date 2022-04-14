Общество

Проект обновленного Устава Псковской области готов к внесению в Собрание

Подготовка законопроекта о поправках в Устав Псковской области вышла на финишную прямую. В заключительном обсуждении обновлённой редакции «региональной конституции» приняли участие спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова, руководители юридических служб Собрания и региональной администрации Любовь Цибулькина и Наталья Волкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Нам необходимо согласовать наши дальнейшие действия», - обратилась к коллегам Вера Емельянова. Первый вице-губернатор констатировала, что проект нормативного правового акта подготовлен к обсуждению и принятию депутатским корпусом на сессии.

«Проект на 42-х страницах полностью готов, мы только ждём согласования прокуратуры», – уточнила стадию председатель правового управления областной администрации Наталья Волкова. По просьбе членов рабочей группы юрист озвучила суть ключевых поправок в Устав, продиктованных нормами федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

По словам Натальи Волковой, сохранившихся в неизменном виде глав в Уставе совсем немного. «Это положения, касающиеся официальных символов Псковской области, прав и свобод граждан, прав народности сету на традиции, язык, обычаи и самобытность».

Кроме того, прежними остаются сроки полномочий губернатора и депутатов областного Собрания, их численный состав, сохраняются прямые выборы главы региона.

Разделы, посвящённые органам законодательной и исполнительной власти, переписываются полностью. Появляется новая глава, касающаяся Счетной палаты области, дополняются нормы, связанные с Избирательной комиссией. В обновлённый Устав добавят положения об учреждении региональных уполномоченных. «Меняется очень много терминологии, поэтому приходится перерабатывать значительный массив», - пояснила Наталья Волкова.

Органы исполнительной власти станут исполнительными органами, при этом в Псковской области не будет министерств, сохранится наименование комитетов и управлений в составе правительства – так администрация области будет называться уже с 1 июня.

Существенное изменение связано с расширением перечня субъектов законодательной инициативы – правом предложено наделить

Совет муниципальных образований Псковской области. От имени глав муниципалитетов с таким предложением к губернатору Михаилу Ведерникову обратилась председатель ассоциации Валентина Понизовская.

Кроме того, в новой редакции Устава изменится присяга, которую избранный губернатор произносит при вступлении в должность – в текст добавлены слова об уважении вековых традиций Псковской земли.

«По-моему, никаких разногласий и спорных вопросов по законопроекту нет» - обратилась к коллегам Вера Емельянова.

Александр Котов согласился, что документ нужно без промедления вносить на рассмотрение депутатов. «Совет Собрания соберётся на следующей неделе, мы будем утверждать повестку ближайшей сессии и включим в неё проект закона об изменениях в Устав», - обозначил алгоритм действий спикер. Александр Котов подчеркнул, что законопроект в обязательном порядке должен пройти обсуждение во всех парламентских комитетах. Подготовленные поправки в Устав области должны вступить в силу с 1 июня 2022 года.