Общество

Борис Елкин перечислил основные темы обращений псковичей

Глава администрации Пскова Борис Елкин перечислил основные темы обращений горожан в 2021 году в ходе доклада на сессии Псковской городской Думы сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Администрация города Пскова ведет активную работу с гражданами. Обратная связь с псковичами установлена посредством социальных сетей. Обращения также поступают через сайт губернатора, по почте, в электронном виде и на личных приемах. В 2021 году в администрации зарегистрировано и отработано более 4 тысяч обращений», - отметил сити-менеджер.

По его словам, в основном они касались дорог, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и улучшения жилищных условий.

«Отмечу, что общение с гражданами в социальных сетях позволяет держать руку на пульсе, оперативно реагировать на актуальные вопросы и помогать людям в решении их проблем. По итогам проведенного анализа реализация всех муниципальных программ в 2021 году признана эффективной», - подытожил Борис Елкин.