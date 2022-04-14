Борис Елкин перечислил основные темы обращений псковичей

Глава администрации Пскова Борис Елкин перечислил основные темы обращений горожан в 2021 году в ходе доклада на сессии Псковской городской Думы сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По его словам, в основном они касались дорог, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и улучшения жилищных условий.
«Отмечу, что общение с гражданами в социальных сетях позволяет держать руку на пульсе, оперативно реагировать на актуальные вопросы и помогать людям в решении их проблем. По итогам проведенного анализа реализация всех муниципальных программ в 2021 году признана эффективной», - подытожил Борис Елкин.