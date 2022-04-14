Общество

Псков не планирует возвращать деньги по программам приграничного сотрудничества

Псков не планирует возвращать деньги по программам приграничного сотрудничества, сказал сити-менеджер Борис Елкин. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Программы приграничного сотрудничества остановлены, но основная часть средств у нас есть, и все задачи, которые перед нами стояли, мы завершим», - сказал Борис Елкин.

Он добавил, что Псков не отказывается от идеи строительства международного порта. Для его возведения в настоящий момент ищут новые источники финансирования.